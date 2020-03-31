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31 Mart 2020, Salı
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1928 Buca’da bir sorun yok

1928 Buca’da bir sorun yok

3'üncü 1'inci Grup ekiplerinden 'da futbolcular ve teknik ekip çalışmalarını evlerinden sürdürürken, takımda herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı öğrenildi.

3'üncü 1'inci Grup ekiplerinden 'da futbolcular ve teknik ekip çalışmalarını evlerinden sürdürürken, takımda herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı öğrenildi. Teknik direktör Ersin , herkesin koronavirüs salgınına alınan tedbirlere uyduğunu söyledi. Oyuncuların formlarını ellerinden geldiği kadarıyla koruduğunu dile getiren Aka, "Herkes gibi biz de güvenli bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.
  1. 31.3.2020
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