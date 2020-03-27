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27 Mart 2020, Cuma
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Lig oynanmalı

Lig oynanmalı

’in patronu : Hedefimiz olmamasına rağmen ligin tesciline ve play-off sistemine karşıyım. İnşallah maçlar tamamlanır” ifadelerini kullandı.

, liglerin tescil edilmesini veya play-off sistemine geçilmesine karşı olduğunu ifade etti. Başarılı çalıştırıcı, "Balıkesir'in hiçbir hedefi olmamasına rağmen bunları düşünüyorum. İnşallah koronavirüs bir an önce son bulur ve ligler devam eder. Tabii önemli olan insan sağlığı" dedi.

HATALARIM OLMASAYDI…

Beşiktaş ve F.Bahçe'de de oynayan Şimşek, futbolculuğunda hatalar yaptığını söyledi. Yıldız isim, "Futbolculuk dönemimde hatalar yaptım yoksa dünya beni konuşurdu. Ben kendisiyle yüzleşen biriyim. Geçmişten ders aldım. Teknik direktörlük kariyerimde de hatalarım oldu, hepsinden ders çıkarttım. Umarım teknik direktörlükte daha güzel bir kariyerim" diye konuştu.

Geçtiğimiz ay tuttum takımın başına geçen 44 yaşındaki başarılı hoca, Balıkesirspor'un başında 8 lig maçına çıktı. Kırmızı-beyazlılar, bu sürede 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı

  1. 27.3.2020
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