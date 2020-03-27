Hep hazır tuttum

Altay'da Sait Karafırtınalar döneminde 13 maçın 2'sinde oynayan kaleci Cihan Topaloğlu; Ali Tandoğan ve Yalçın Koşuvak'ın vazgeçilmezi oldu. Son 15 maçın tamamında oynayan 28'lik file bekçisi, "Sezon başında Emre ve Aydın ile rekabet yaşadık. Kendimi hazır tuttum" sözlerini sarf etti.