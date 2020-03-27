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27 Mart 2020, Cuma
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Hep hazır tuttum

Hep hazır tuttum

'da  döneminde 13 maçın 2'sinde oynayan kaleci ve 'ın vazgeçilmezi oldu.

'da döneminde 13 maçın 2'sinde oynayan kaleci ve 'ın vazgeçilmezi oldu. Son 15 maçın tamamında oynayan 28'lik file bekçisi, "Sezon başında Emre ve Aydın ile rekabet yaşadık. Kendimi hazır tuttum" sözlerini sarf etti.

  1. 27.3.2020
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