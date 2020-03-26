Akhisarspor'da Gökhan Değirmenci kalede güven veriyor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor'da kale emin ellerde

'da kalede güven veriyor

Akhisarspor'da Gökhan Değirmenci kalede güven veriyor

1'inci Lig'de koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arada antrenmanlara geçen salı günü yeniden başlamayı planlamasına rağmen tatili uzatmak zorunda kalan 'da kaleci bu sezon güven verdi.

Ligdeki 28 maçın 27'sinde ilk 11'de kaleyi koruyan 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, hiç oyundan çıkmadan 2 bin 430 dakika sahada kalarak takımın bu sezon en uzun süre forma giyen ismi oldu.

, Gökhan'ın kaleyi koruduğu maçlarda kalesinde 31 gol görerek ligin en az gol yiyen 5'inci takımı olmayı başardı. Antrenmanlara tekrar başlayacağı tarihi belirlemeyen Akhisarspor'da oyuncular verilen bireysel programlarla çalışıyor.

  1. 26.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor'da Gökhan Değirmenci kalede güven veriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN