Akhisarspor'da Gökhan Değirmenci kalede güven veriyor
TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arada antrenmanlara geçen salı günü yeniden başlamayı planlamasına rağmen tatili uzatmak zorunda kalan Akhisarspor'da kaleci Gökhan Değirmenci bu sezon güven verdi.
Ligdeki 28 maçın 27'sinde ilk 11'de kaleyi koruyan 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, hiç oyundan çıkmadan 2 bin 430 dakika sahada kalarak takımın bu sezon en uzun süre forma giyen ismi oldu.
Akhisarspor, Gökhan'ın kaleyi koruduğu maçlarda kalesinde 31 gol görerek ligin en az gol yiyen 5'inci takımı olmayı başardı. Antrenmanlara tekrar başlayacağı tarihi belirlemeyen Akhisarspor'da oyuncular verilen bireysel programlarla çalışıyor.
- 26.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Akhisarspor'da Gökhan Değirmenci kalede güven veriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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