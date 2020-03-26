Altay’da Cihan’a güvenoyu
TFF 1. Lig’de bir üst lig hesabı yapan Altay’da bu sezon başı Sait Karafırtınalar döneminde forma şansı bulamayan kaleci Cihan Topaloğlu, Ali Tandoğan ve Yalçın Koşukavak’ın vazgeçilmezi oldu.
Osmanlıspor maçından sonra ligde 15 müsabakada görev yapan Topaloğlu, Ali Tandoğan'ın görevden ayrılmasının ardından Yalçın Koşukavak'ın da güvendiği isimler arasında yer aldı. Tecrübeli file bekçisi, Osmanlıspor maçından sonra görev aldığı 15 maçın tümünde 90 dakika sahada kalırken, kalesinde yalnızca 12 gol gördü.
"HER ZAMAN KENDİMİ HAZIR TUTTUM"
Altay'a Süper Lig hedefi ile geldiğini kaydeden Cihan Topaloğlu, sezon başından beri her an görev alacakmış gibi kendisini hazır tuttuğunu ifade ederek, "Sezonun ilk başlarında Emre ve Aydın ile büyük rekabet yaşadık. O süreçte onlar forma giydi. Ben fazla forma şansı bulamadım. Ancak ben her an kendimi oynayacakmış gibi hazır tuttum. Osmanlıspor ile oynanan maçta forma şansı buldum. Takım içinde her mevkide yaşanan rekabetten Altay kazançlı çıkıyor. Sezon sonunda camiamızın çok istediği Süper Lig'e çıkması için tüm takım arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
- 26.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altay’da Cihan’a güvenoyu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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