Altay’da Cihan’a güvenoyu - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Altay’da Cihan’a güvenoyu

’da Cihan’a güvenoyu

Altay’da Cihan’a güvenoyu

1. Lig’de bir üst lig hesabı yapan ’da bu sezon başı döneminde forma şansı bulamayan kaleci , ve ’ın vazgeçilmezi oldu.

Zorlu lig maratonunun ilk 13 haftasında 'ın sadece 'nda 2 maçta görev verdiği 28 yaşındaki kaleci , Karafırtınalar'ın görevden ayrılmasının ardından ligin 14. haftasında ile oynanan maçta kaleyi devraldı.

Osmanlıspor maçından sonra ligde 15 müsabakada görev yapan Topaloğlu, 'ın görevden ayrılmasının ardından 'ın da güvendiği isimler arasında yer aldı. Tecrübeli file bekçisi, Osmanlıspor maçından sonra görev aldığı 15 maçın tümünde 90 dakika sahada kalırken, kalesinde yalnızca 12 gol gördü.

"HER ZAMAN KENDİMİ HAZIR TUTTUM"
'a hedefi ile geldiğini kaydeden Cihan Topaloğlu, sezon başından beri her an görev alacakmış gibi kendisini hazır tuttuğunu ifade ederek, "Sezonun ilk başlarında Emre ve Aydın ile büyük rekabet yaşadık. O süreçte onlar forma giydi. Ben fazla forma şansı bulamadım. Ancak ben her an kendimi oynayacakmış gibi hazır tuttum. Osmanlıspor ile oynanan maçta forma şansı buldum. Takım içinde her mevkide yaşanan rekabetten Altay kazançlı çıkıyor. Sezon sonunda camiamızın çok istediği Süper Lig'e çıkması için tüm takım arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
  1. 26.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay’da Cihan’a güvenoyu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN