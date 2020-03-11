Adana Demirspor’da Rassoul kadro dışı bırakıldı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor’da flaş kadro dışı!

’da Rassoul bırakıldı!

Adana Demirspor’da Rassoul kadro dışı bırakıldı!

1. Lig ekiplerinden 'da kritik Akhisarspor maçı öncesi Başkan , stoper ’un süresiz bırakıldığını açıkladı.

1. Lig'in 27. haftasında , bugün saat 19.00'da evinde Akhisarspor ile karşılaşacak. Mavi-lacivertli ekip rakipleri BB Erzurumspor ve Hatayspor'un puan kaybettiği haftada 3 puan için sahaya çıkacak. Kritik karşılaşma öncesi Demirspor Başkanı , stoper 'un bırakıldığını açıkladı.

Adana Demirspor Kulübü de sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak, "Futbolcularımızdan Khadim Rassoul, çalışmalardaki isteksiz tavırları, takım içindeki olumsuz davranışları, aidiyet duygusu ile hareket etmediği ve teknik heyetin isteklerini yerine getirmemesinden dolayı, başkanımızın kendisiyle yaptığı görüşmede aynı tavırları sergilemesi sonucu teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararı ile süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" denildi.

  1. 11.03.2020
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