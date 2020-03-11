Ümraniyespor-Menemenspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1.Lig’de heyecan sürüyor! Son dönemin formsuz ekibi Ekol Göz Menemenspor, Ümraniyespor ile oynayacağı maçta galip gelerek moralleri düzeltmek istiyor. Ev sahibi Ümraniyespor ise kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Formsuzluğu ile dikkat çeken iki takımın karşı karşıya geleceği maçta ortak parola 3 puan. Karşılaşma ile ilgili taraftarlar google’da aramalar yapmaya başladı. Peki, Ekol Göz Menemenspor-Ümraniyespor karşılaşması saat kaçta? Ne zaman? Hangi kanalda?
TFF 1.Lig'de son dönemlerde galibiyete hasret kalan ve olumsuz bir grafik çizen Ekol Göz Menemenspor, çıkış peşinde olan Ümraniyespor deplasmanına konuk olacak. Menemenspor çıktığı son 3 karşılaşmada 1 puan alabildi. Sarı kart cezalısı olan Ali keten ve Taşkın Çalış karşılaşmada forma giyemeyecek. Maçtan önce açıklamalarda bulunan Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Ümraniyespor önünde kazanıp artık Play- Off yarışına ortak olmak istiyoruz. Ekibimin bunu yapacak gücü var. Daha önce deplasmandan nasıl galibiyetler aldıysak bugün de İstanbul'dan kendi evimize üç puanla dönmek istiyoruz" dedi
ÜMRANİYESPOR-MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
TFF 1. Lig'de günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Ümraniyespor-Menemenspor mücadelesi TSİ 14:00'da Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Murat Erdoğan yönetecek.
ÜMRANİYESPOR-MENEMENSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
TFF 1. Lig'de heyecanla beklenen Ümraniyespor-Menemenspor maçı Bein Sports Max 1'den canlı izlenebilecek.
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Ümraniyespor-Menemenspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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