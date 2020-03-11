Ümraniyespor-Menemenspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor-Menemenspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

-Menemenspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ümraniyespor-Menemenspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1.Lig’de heyecan sürüyor! Son dönemin formsuz ekibi , ile oynayacağı maçta galip gelerek moralleri düzeltmek istiyor. Ev sahibi Ümraniyespor ise kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Formsuzluğu ile dikkat çeken iki takımın karşı karşıya geleceği maçta ortak parola 3 puan. Karşılaşma ile ilgili taraftarlar google’da aramalar yapmaya başladı. Peki, Ekol Göz Menemenspor-Ümraniyespor karşılaşması saat kaçta? Ne zaman? Hangi kanalda?

TFF 1.Lig'de son dönemlerde galibiyete hasret kalan ve olumsuz bir grafik çizen , çıkış peşinde olan deplasmanına konuk olacak. Menemenspor çıktığı son 3 karşılaşmada 1 puan alabildi. Sarı kart cezalısı olan Ali keten ve Taşkın Çalış karşılaşmada forma giyemeyecek. Maçtan önce açıklamalarda bulunan Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Ümraniyespor önünde kazanıp artık Play- Off yarışına ortak olmak istiyoruz. Ekibimin bunu yapacak gücü var. Daha önce deplasmandan nasıl galibiyetler aldıysak bugün de İstanbul'dan kendi evimize üç puanla dönmek istiyoruz" dedi

ÜMRANİYESPOR-MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

'de günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Ümraniyespor-Menemenspor mücadelesi TSİ 14:00'da Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Murat Erdoğan yönetecek.

ÜMRANİYESPOR-MENEMENSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de heyecanla beklenen Ümraniyespor-Menemenspor maçı Bein Sports Max 1'den canlı izlenebilecek.

  1. 11.03.2020
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