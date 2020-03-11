Ümraniyespor-Menemenspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1.Lig'de son dönemlerde galibiyete hasret kalan ve olumsuz bir grafik çizen Ekol Göz Menemenspor, çıkış peşinde olan Ümraniyespor deplasmanına konuk olacak. Menemenspor çıktığı son 3 karşılaşmada 1 puan alabildi. Sarı kart cezalısı olan Ali keten ve Taşkın Çalış karşılaşmada forma giyemeyecek. Maçtan önce açıklamalarda bulunan Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Ümraniyespor önünde kazanıp artık Play- Off yarışına ortak olmak istiyoruz. Ekibimin bunu yapacak gücü var. Daha önce deplasmandan nasıl galibiyetler aldıysak bugün de İstanbul'dan kendi evimize üç puanla dönmek istiyoruz" dedi

ÜMRANİYESPOR-MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Ümraniyespor-Menemenspor mücadelesi TSİ 14:00'da Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Murat Erdoğan yönetecek.

ÜMRANİYESPOR-MENEMENSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de heyecanla beklenen Ümraniyespor-Menemenspor maçı Bein Sports Max 1'den canlı izlenebilecek.