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07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig 1. Lig'in zirvesinde 3 puan çıkmadı!

Hatayspor 0-0 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU

Hatayspor 0-0 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. 'nda oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

TFF 1. Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren mücadeleden gol sesi çıkmadı. Lider Hatayspor, 26. haftada, 'da BB Erzurumspor'u ağırlarken, mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Hatayspor, puanını 50'ye çıkartarak 26. haftayı lider kapatırken, Erzurumspor, 46 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

Hatayspor, gelecek hafta deplasmanda Altay'a konuk olacak. Erzurumspor ise evinde Karagümrük'ü konuk edecek.

  1. 07.03.2020
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