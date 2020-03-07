Hatayspor 0-0 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
TFF 1. Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren mücadeleden gol sesi çıkmadı. Lider Hatayspor, 26. haftada, Antakya Atatürk Stadyumu'da BB Erzurumspor'u ağırlarken, mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Hatayspor, puanını 50'ye çıkartarak 26. haftayı lider kapatırken, Erzurumspor, 46 puanla 2. sıradaki yerini korudu.
Hatayspor, gelecek hafta deplasmanda Altay'a konuk olacak. Erzurumspor ise evinde Karagümrük'ü konuk edecek.
- 07.03.2020
- Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçından dikkat çeken kareler!
- Ömer Faruk Beyaz sosyal medyayı salladı! ''Messi'nin ilk golünü attığı yaştasın''
- Adem Ljajic'in tepkisi olay oldu! ''Sen Beşiktaş'ı hak etmiyorsun''
- Fenerbahçe'de sürpriz! Emre Belözoğlu...
- Spor yazarları Beşiktaş-Ankaragücü maçını değerlendirdi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Hatayspor 0-0 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.