İlk ikiyi istiyoruz
Tütüneker: Süper Lig’e direkt çıkmayı kovalıyoruz. Pota içindeyiz. Hep zirveyi hedefliyoruz.
Son maçta lider Hatay ile 1-1 berabere kalan Adana Demir, cumartesi Karagümrük ile karşılaşacak. Teknik direktör Uğur Tütüneker, Hatay maçını kastederek, "Önemli bir avantajı kaybettik ama saha oynamamıza müsaade etmedi. Saha bizi durdurdu. Hatay'ı da durdurmuş olabilir. Çok güzel bir maç olabilirdi ama çocukların çok istekli olduğunu gördük. 7 günde üçüncü maçı oynadık. Kesinlikle devam edeceğiz. İlk 2'den çıkmayı kovalıyoruz. Potadayız" dedi.
- 5.3.2020
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