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05 Mart 2020, Perşembe
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İlk ikiyi istiyoruz

İlk ikiyi istiyoruz

Tütüneker: ’e direkt çıkmayı kovalıyoruz. Pota içindeyiz. Hep zirveyi hedefliyoruz.

Son maçta lider Hatay ile 1-1 berabere kalan , cumartesi Karagümrük ile karşılaşacak. Teknik direktör , Hatay maçını kastederek, "Önemli bir avantajı kaybettik ama saha oynamamıza müsaade etmedi. Saha bizi durdurdu. Hatay'ı da durdurmuş olabilir. Çok güzel bir maç olabilirdi ama çocukların çok istekli olduğunu gördük. 7 günde üçüncü maçı oynadık. Kesinlikle devam edeceğiz. İlk 2'den çıkmayı kovalıyoruz. Potadayız" dedi.
  1. 5.3.2020
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