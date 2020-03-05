Pes etmek yok

TFF 1. Lig'in 26. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da İstanbulspor'u ağırlayacak Bursaspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, lig yarışı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ümraniye'de farka gidecek maçtan 1 puanla ayrılmalarını değerlendiren Üzülmez, "Bu tür maçlarda yakaladın mı atacaksın" diye konuştu. Hakem hatalarından yakınan tecrübeli hoca, "2-3 haftadır bariz hakem hataları var. Kendi hatalarımızı da görüyoruz. Oyuncularımızla konuşuyoruz" yorumunu yaptı. Takımın yaş ortalamasının yüksek olduğunu vurgulayan Üzülmez, "Hedefe varmak çetin yollardan geçiyor. Pes etmeyeceğiz, yılmayacağız. 1-2 haftalık tökezlemelerde hemen teslim olacak düşüncesi ortaya çıkmaması lazım" dedi. Üzülmez sistem değişikliğine gidileceğinin sinyallerini de verdi.

Serkan Yetişmişoğlu



SEZONU KAPATTI

Bursaspor'a Serdar Özkan'dan kötü haber geldi. 33 yaşındaki futbolcu idmanda sakatlık geçirerek sezonu kapattı. Yeşil-beyazlı formayla 5 maça çıkan Serdar 1 asist yapmıştı. Tecrübeli oyuncunun kontratı Haziran 2021'de bitecek.



SERİ YAKALAMALIYIZ

Bursaspor'un deneyimli savunmacısı Cüneyt Köz, "Hedefimizden kopmadık, önümüzde 9 maç var. Hedefimiz seri yakalayabilmek. Biz bir takım olursak, hep birlikte mücadele edersek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur" dedi.