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05 Mart 2020, Perşembe
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Pes etmek yok

Pes etmek yok

’un hocası Üzülmez, “Pes etmeyeceğiz, yılmayacağız. 1-2 haftalık tökezlemelerde ‘hemen teslim olacak’ düşüncesi ortaya çıkmaması lazım” dedi.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da İstanbulspor'u ağırlayacak 'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, lig yarışı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ümraniye'de farka gidecek maçtan 1 puanla ayrılmalarını değerlendiren Üzülmez, "Bu tür maçlarda yakaladın mı atacaksın" diye konuştu. Hakem hatalarından yakınan tecrübeli hoca, "2-3 haftadır bariz hakem hataları var. Kendi hatalarımızı da görüyoruz. Oyuncularımızla konuşuyoruz" yorumunu yaptı. Takımın yaş ortalamasının yüksek olduğunu vurgulayan Üzülmez, "Hedefe varmak çetin yollardan geçiyor. Pes etmeyeceğiz, yılmayacağız. 1-2 haftalık tökezlemelerde hemen teslim olacak düşüncesi ortaya çıkmaması lazım" dedi. Üzülmez sistem değişikliğine gidileceğinin sinyallerini de verdi.
Serkan Yetişmişoğlu

SEZONU KAPATTI
Bursaspor'a Serdar Özkan'dan kötü haber geldi. 33 yaşındaki futbolcu idmanda sakatlık geçirerek sezonu kapattı. Yeşil-beyazlı formayla 5 maça çıkan Serdar 1 asist yapmıştı. Tecrübeli oyuncunun kontratı Haziran 2021'de bitecek.

SERİ YAKALAMALIYIZ
Bursaspor'un deneyimli savunmacısı , "Hedefimizden kopmadık, önümüzde 9 maç var. Hedefimiz seri yakalayabilmek. Biz bir takım olursak, hep birlikte mücadele edersek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur" dedi.

  1. 5.3.2020
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