Marco Paşa kendine geldi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Marco Paşa kendine geldi

Marco Paşa kendine geldi

Marco Paşa kendine geldi

Geçen sezon 29 golle kral olan , bu yıl ilk 5 maçı boş geçti.

Geçen sezon 29 golle kral olan , bu yıl ilk 5 maçı boş geçti. Son 3 maçta ise 5 gol atarak takımına 7 puan getiren 35'lik santrfor, toplamda 14 golle krallıkta zirvede yer aldı. Altay'ın, Marco Paixao'nun 1. Lig'de gol attığı 9 maçtan 6 galibiyet, 2 beraberlik alması da dikkat çekti.
  1. 5.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marco Paşa kendine geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN