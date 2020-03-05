Marco Paşa kendine geldi
Geçen sezon 29 golle kral olan Altaylı Marco Paixao, bu yıl ilk 5 maçı boş geçti.
Geçen sezon 29 golle kral olan Altaylı Marco Paixao, bu yıl ilk 5 maçı boş geçti. Son 3 maçta ise 5 gol atarak takımına 7 puan getiren 35'lik santrfor, toplamda 14 golle krallıkta zirvede yer aldı. Altay'ın, Marco Paixao'nun 1. Lig'de gol attığı 9 maçtan 6 galibiyet, 2 beraberlik alması da dikkat çekti.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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