Laleci’den davet
Ligde Osmanlı, Adana Demir ve Erzurum maçlarını kaybederek zirveden uzaklaşan Menemen, Cuma günkü Altay karşılaşmasına hazırlanıyor.
Ligde Osmanlı, Adana Demir ve Erzurum maçlarını kaybederek zirveden uzaklaşan Menemen, Cuma günkü Altay karşılaşmasına hazırlanıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, "Bu sonuçları beklemiyorduk. Tüm taraftarımızı Altay maçına bekliyoruz" dedi.
- 5.3.2020
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