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05 Mart 2020, Perşembe
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Laleci’den davet

Laleci’den davet

, ve maçlarını kaybederek zirveden uzaklaşan Menemen, Cuma günkü Altay karşılaşmasına hazırlanıyor.

, ve maçlarını kaybederek zirveden uzaklaşan Menemen, Cuma günkü Altay karşılaşmasına hazırlanıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, "Bu sonuçları beklemiyorduk. Tüm taraftarımızı Altay maçına bekliyoruz" dedi.
  1. 5.3.2020
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