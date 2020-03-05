Karamsar olmayalım
Bolu Teknik Direktörü Fırat Gül, takımın kötü gidişatından dolayı karamsar olmadıklarını belirterek, "İyi bir takımız. Oyuncularımız yetenekli oyuncular. İnançlıyız" dedi.
Bolu Teknik Direktörü Fırat Gül, takımın kötü gidişatından dolayı karamsar olmadıklarını belirterek, "İyi bir takımız. Oyuncularımız yetenekli oyuncular. İnançlıyız" dedi. Öte yandan K.Gücü maçının bilet gelirleri Mehmetçikler'e bağışlanacak.
- 5.3.2020
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