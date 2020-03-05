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05 Mart 2020, Perşembe
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Karamsar olmayalım

Karamsar olmayalım

Teknik Direktörü Fırat Gül, takımın kötü gidişatından dolayı karamsar olmadıklarını belirterek, "İyi bir takımız. Oyuncularımız yetenekli oyuncular. İnançlıyız" dedi.

Teknik Direktörü Fırat Gül, takımın kötü gidişatından dolayı karamsar olmadıklarını belirterek, "İyi bir takımız. Oyuncularımız yetenekli oyuncular. İnançlıyız" dedi. Öte yandan K.Gücü maçının bilet gelirleri Mehmetçikler'e bağışlanacak.
  1. 5.3.2020
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