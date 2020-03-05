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05 Mart 2020, Perşembe
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Tarsus sıkıntıda

Tarsus sıkıntıda

yöneticisi , futbolcuların alacaklarını ödeyemediklerini söyledi.

yöneticisi , futbolcuların alacaklarını ödeyemediklerini söyledi. Canan, "Son 4 maçı kazandık. Başarılıyız. Tarsuslu iş adamlarından destek bekliyoruz. taksitlerini veremiyoruz" yorumunda bulundu.
  1. 5.3.2020
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