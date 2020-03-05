Turgut Doğan Şahin: Yolun sonu şampiyonluk - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig Turgut Doğan Şahin: Yolun sonu şampiyonluk

: Yolun sonu şampiyonluk

Turgut Doğan Şahin: Yolun sonu şampiyonluk

1. Lig’de Play-Off iddiasını sürdüren ’ın başarılı orta saha oyuncusu ve asistleriyle son haftalardaki yükselme grafiğine katkı koyan sol kanat , ligde kalan son 9 haftayı “Yolun sonu şampiyonluk” sözleriyle değerlendirerek taraftara destek çağrısında bulundu.

'ın başarılı isimlerinden ve , ligde kalan final niteliğindeki son 9 haftayı değerlendirdi. Hızlandırılmış fikstürün fizik kalitesi yüksek takımlar için dezavantajdan öte avantaja dönüşeceğini belirten Yılmaz Özeren, kalan iç saha maçlarında Altay tribünlerinden tam destek istedi.

Ligin ikinci yarısında performansını yükselttiğini kaydeden Özeren, "Bu yükseliş tüm takımda var. Yalçın hocamız ile iyi bir ivme yakaladık. Özgüvenimiz yükseldi. Bu durum sonuçlara da yansıdı. İyi yoldayız ve son 9 haftaya maç maç ayrı final havasında hazırlanıyoruz. Kazanmaya devam edip her hafta stratejimizi yenileyeceğiz ancak yolun sonu şampiyonluk. Galibiyetler moralimizi yükseltiyor. Taraftarımızdan da kalan maçlarda sahada vereceğimiz mücadeleye destek vermelerini istiyoruz" dedi.

"MENEMEN'DE 3 PUANA YAKIN OLAN TARAF BİZİZ"
Altay'ın devre arasında 'ten kadrosuna kattığı ve sergilediği performansla öne çıkan sol kanat Turgut Doğan Şahin ise zorlu Bursa deplasmanında 3 puana yaklaşmalarına rağmen 1 puanla dönmelerinin kendilerini üzdüğünü ancak ligin ikinci yarısındaki genel tablonun umut verici olduğunu kaydetti. Yoğun fikstürü yarıladıklarını ifade eden Şahin, "Menemenspor, Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarından en yüksek puanı alıp üst sıralara tutunmak istiyoruz. Skora verdiğim katkıdan dolayı çok mutluyum. Bursa deplasmanında taraftarımızın desteği iyi oyunumuza yansıdı. Menemenspor sahasına yabancı değiliz. Deplasman olsa dahi taraftarımızın desteğiyle 3 puana yakın taraf biziz" şeklinde konuştu.

  1. 05.03.2020
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