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27 Şubat 2020, Perşembe
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Tribün dolacak

Tribün dolacak

Altay yöneticisi , “Son düdüğe kadar ne olursa olsun hedefimiz olacak” dedi.

Altay yöneticisi , "Son düdüğe kadar ne olursa olsun hedefimiz olacak" dedi. Bozok, bugün 'da 2 bin kişilik deplasman tribünün dolacağını da sözlerine ekledi.
  1. 27.2.2020
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