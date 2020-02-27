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27 Şubat 2020, Perşembe
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Maç kazanamama sendromu yaşıyoruz

Maç kazanamama sendromu yaşıyoruz

Başkanı Necip Çarıkcı iyi bir takım olduklarını ancak psikolojik bir savaş verdiklerini söyledi.

Başkanı Necip Çarıkcı iyi bir takım olduklarını ancak psikolojik bir savaş verdiklerini söyledi. Çarıkcı, "Lig şu anda başlasa ilk 5'e oynarız. Maç kazanamama sendromu yaşıyoruz. Ancak geriye bakmamak gerekiyor artık. Kalan maçların tamamı final havasında. Bu takım ligde kalacaktır" dedi.
  1. 27.2.2020
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