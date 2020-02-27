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27 Şubat 2020, Perşembe
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Bursasporlu taraftarlardan 'ye tepki

Bursasporlu taraftarlardan TFF'ye tepki

1. Lig'in 24. haftasında bugün saat 19.00'da Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor'da yeşil-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın 'nde oynatılması sebebiyle TFF'ye tepki gösterdi.

Bursasporlu futbolseverler, 'nde maç oynatıldığı için 'na () serzenişte bulundu.

"BU ZİHNİYETİN KANDİL BİLE UMRUNDA DEĞİL"
Teksas Tribünü amigolarından Enes Aydın, bu kadar kritik bir maçın böylesine önemli bir günde oynatılmasının bencilce olduğunu ifade ederek, "Mübarek kandil gününde maç verebilecek bir zihniyet var ortada. Herkesin ailesi, ziyaret edeceği yakını, akrabası var. Yapması gereken ibadetleri var. Futbolcuların, yöneticilerin, hocaların aileleri var. İbadet yapacağımız yerde bizi maça tutsak ediyorlar. Bu zihniyetin, kandil bile umrunda değil. Bu kararı düşüncesiz ve bencilce buluyorum" şeklinde konuştu.

"ANLAM VEREMEDİĞİMİZ BİR KONU"
Üniversiteli Bursasporlular Derneği İkinci Başkanı Tansel Işıkkent ise, karşılaşmanın bugün oynatılmasına anlam veremediğini ifade ederek, "Kandil günü, hem de saat 19.00'da maç olması, anlam veremediğimiz bir konu. Dini günler, daha önceden belli olan günlerdir. Çok basit şekilde takvime bakarak, bu maçların tarihleri ona göre belirlenebilirdi. İnsanlar kandil günlerinde aile ziyaretlerinde bulunuyor, ibadetlerini yerine getiriyor. Bursaspor'un da ne kadar zor bir süreçten geçtiği ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduğu ortada. Bu durum bizi rahatsız ettiği gibi, ülke futbolunun marka değerini de düşürmekte" ifadelerini kullandı.

  1. 27.02.2020
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