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26 Şubat 2020, Çarşamba
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yolunda zorlu virajda

Bursaspor Süper Lig yolunda zorlu virajda

, 1. Lig'in 24. haftasında yarın saat 19.00'da Altay'ı konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Erzurum'dan puansız dönen yeşil-beyazlılar, değişikliği ile birlikte çıkışa geçen ekibi karşısında galibiyet arayacak.

1. Lig'in 24. haftasında , yarın Altay ile karşı karşıya gelecek. 'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek. Geçtiğimiz hafta sonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 mağlup olarak zirve yolunda yara alan yeşil-beyazlılar, ekibi karşısında 3 puan alıp bu mağlubiyeti telafi etmeyi hedefliyor.

PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜ YOK
Bu sezon tüm hedeflerini 'e çıkmaya yönelik yapan Timsah için yarınki maç hayati bir önem taşıyor. Dün oynanan TFF 1. Lig karşılaşmalarında hem Hatayspor hem de 'un kazanması, yeşil-beyazlılar için bu maçta 3 puanı, olmazsa olmaz hale getirdi. Maç eksiği ile Adana Demirspor'un ardından dördüncü sıraya düşen Bursaspor, Altay'ı mağlup edip yeniden üçüncü sıraya yükselmeyi amaçlıyor.

KRİTİK 3 EKSİK
Özellikle sezonun ikinci yarısında bir türlü tam kadro olamayan yeşil-beyazlılarda, Altay maçından önce de önemli eksikler bulunuyor. Kırmızı kart cezalısı , cezalısı Tayfur Bingöl ve sakatlığı devam eden Burak Kapacak, bu kritik mücadelede takımı yalnız bırakacak. İbrahim Üzülmez'in, Tayfur'un yokluğunda sağ bekte 'e forma vermesi bekleniyor.

ALTAY MORALLİ GELİYOR
Teknik Direktör Ali Tandoğan'la yollarını ayırdıktan sonra 'ı takımın başına getiren Altay, yeni hocası ile çıktığı ilk maçta evinde Adanaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte play-off hattına giren siyah-beyazlılar, 'ya oldukça moralli geliyor. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan Gençer Cansev ve sarı kart cezalısı olan Erhan Kartal, Bursa'da forma giyemeyecek.

KOŞUKAVAK YENİDEN BURSA'DA
Bursaspor - Altay maçı, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak için ayrı bir anlam taşıyor. Sezon başında yeşil-beyazlılarda göreve başlayan fakat ligin 16. haftasında oynanan Menemenspor maçından önce görevden alınan genç teknik adam, perşembe günü eski takımına karşı 3 puan arayacak. En son ligin 14. haftasında 8 Aralık'ta iç sahada oynanan Giresunspor maçında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'na ayak basan Koşukavak, 81 gün sonra bu kez Altay'ın teknik direktörü olarak aynı stadyumda olacak.

  1. 26.02.2020
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