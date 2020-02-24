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24 Şubat 2020, Pazartesi
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’dan 90+4’te vurgun

Sakarya’dan 90+4’te vurgun

2. Grup'ta haftanın maçında Sakaryaspor, Bandırmaspor'u 90+4'te bulduğu golle mağlup etti.

2. Grup'ta haftanın maçında Sakaryaspor, Bandırmaspor'u 90+4'te bulduğu golle mağlup etti. Baştan sona çekişmeli geçen mücadelede Tatangalar, Okan Eken'in golüyle lider Bandırma'ya darbe vurdu. İkinci sıradaki Demir ve üçüncü basamaktaki puan kaybettiği için lider değişmedi
  1. 24.2.2020
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