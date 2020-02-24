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24 Şubat 2020, Pazartesi
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puanı kaptı

Boluspor puanı kaptı

Zorlu deplasmandan 1 puan çıkaran kırmızı-beyazlılar, yükselişe geçti.

1. Lig'de 23. haftanın kapanış maçında 'u ağırlayan İstanbulspor, seyircisi önünde 1 puana razı oldu: 0-0. Lig sonuncusu rakibi karşısında son haftalardaki performansını sergileyemeyen Boğalar, 90 dakika boyunca aradığı golü bulamadı. Konuk ekip Boluspor ise aldığı bu 1 puanla son sıradan kurtularak gelecek haftalara umutla bakmaya başladı: 0-0.
  1. 24.2.2020
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