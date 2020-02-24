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24 Şubat 2020, Pazartesi
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şov yaptı

Balıkesir şov yaptı

Bal-Kes, Giresunspor deplasmanında Batuhan, Mrsic ve Rahmi’yle kazandı.

1. Lig'in orta sıra ekiplerinden , 'i konuk etti. Maçta baştan sona üstünlük Bal-Kes'teydi. 22'de kullanılan köşe vuruşunda Batuhan kafayla skoru değiştirdi: 0-1. 45'de kaleci Adriano penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına geçen Mrsic farkı artırdı: 0-2. 59'da ceza sahasında topla buluşan Rahmi skoru belirledi: 0-3.
  1. 24.2.2020
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