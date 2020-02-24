Marco paşa farkı
Yeni hocası Yalçın Koşukavak ile agresif bir futbol sergileyen İzmir ekibi, Portekizli yıldızının golleriyle kazandı. Adanaspor’un tek sayısı ise yetmedi.
PLAY-OFF'A KALMAK İSTİYORUZ
Altay'ın yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ilk maçını galibiyetle taçlandırdı. Genç çalıştırıcı, "Kaliteli bir kadroya sahibiz. Bu kaliteyi de sahaya yansıtınca maçı kazanmayı başardık. Haftaya Bursa'ya gidiyoruz. Zor bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz. Sezon sonunda play-off hattında yer almak ve Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
- 24.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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