Marco paşa farkı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Marco paşa farkı

Marco paşa farkı

Marco paşa farkı

Yeni hocası ile agresif bir futbol sergileyen ekibi, Portekizli yıldızının golleriyle kazandı. ’un tek sayısı ise yetmedi.

1. Lig'de teknik direktörlük koltuğuna 'ı getiren Altay, 'u rahat bir şekilde geçti. Maça hızlı başlayan ekibi henüz 7. dakikada öne geçti. Tatos'un pasında savunma arkasına sarkan Turgut Doğan, içeri çevirdi Paixao attı: 1-0. 14'te Kappel'in sağdan ortasına tek vuruş yapan Paixao skoru 2-0'a getirdi. 66'da Erhan'ın sert şutuna ayak koyan Portekizli golcü hat-trick yaptı: 3-0. 71'de Utku'nun soldan kestiği sert ortaya ters bir vuruş yapan Abdülkerim kendi filelerini havalandırdı: 3-1. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini, turuncubeyazlılar ise 11. mağlubiyetini yaşadı. Altay haftaya 'ya konuk olacak.

PLAY-OFF'A KALMAK İSTİYORUZ
Altay'ın yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ilk maçını galibiyetle taçlandırdı. Genç çalıştırıcı, "Kaliteli bir kadroya sahibiz. Bu kaliteyi de sahaya yansıtınca maçı kazanmayı başardık. Haftaya Bursa'ya gidiyoruz. Zor bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz. Sezon sonunda play-off hattında yer almak ve 'e yükselmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
  1. 24.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marco paşa farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN