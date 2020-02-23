İstanbulspor 0-0 Boluspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig İstanbul'da sessiz gece!

İstanbulspor 0-0 | MAÇ SONUCU

İstanbulspor 0-0 Boluspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Pozisyon açısından oldukça kısır geçen mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Sarı-siyahlılar bu sonuçla puanını 27'ye çıkarırken, Bolu ise 17 puana yükseldi.

1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

İki maçlık galibiyet serisi sona eren ev sahibi İstanbulspor puanını 27'ye yükseltirken, 13'üncü basamaktaki yerini korudu.

17 puanla 17. sırada yer alan Boluspor'un galibiyet hasreti ise 14 haftaya çıktı.

  1. 23.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İstanbulspor 0-0 Boluspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN