İstanbulspor 0-0 Boluspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta İstanbulspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Pozisyon açısından oldukça kısır geçen mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Sarı-siyahlılar bu sonuçla puanını 27'ye çıkarırken, Bolu ise 17 puana yükseldi.
TFF 1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor ile Boluspor 0-0 berabere kaldı.
İki maçlık galibiyet serisi sona eren ev sahibi İstanbulspor puanını 27'ye yükseltirken, 13'üncü basamaktaki yerini korudu.
17 puanla 17. sırada yer alan Boluspor'un galibiyet hasreti ise 14 haftaya çıktı.
- 23.02.2020
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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