Altay 3-1 Adanaspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Altay, 23. haftada Adanaspor'u konuk etti. İzmir ekibi, düşme hattındaki rakibini 3-0 mağlup ederken, hat-trick yapan Portekizli forvet Marco Paixao maça damgasını vurdu.
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Altay sahasında Adanaspor'u 3-1 mağlup etti.
İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri 7, 14 ve 66. dakikalarda Portekizli forvet Marco Paixao kaydetti. Konuk takımın tek sayısı 71. dakikada Abdülkerim Bardakçı'dan (kendi kalesine) geldi.
Altay bu sonuçla puanını 34'e yükseltip 5. sıraya tırmanırken, Adanaspor ise 18 puanla 16. sırada kaldı.
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 18:35
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