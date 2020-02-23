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23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Paixao şov yaptı Altay üç puanı kaptı!

Altay 3-1 | MAÇ SONUCU

Altay 3-1 Adanaspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'de play-off mücadelesi veren Altay, 23. haftada 'u konuk etti. ekibi, düşme hattındaki rakibini 3-0 mağlup ederken, hat-trick yapan Portekizli forvet maça damgasını vurdu.

1. Lig'in 23. haftasında Altay sahasında 'u 3-1 mağlup etti.

temsilcisine galibiyeti getiren golleri 7, 14 ve 66. dakikalarda Portekizli forvet kaydetti. Konuk takımın tek sayısı 71. dakikada Abdülkerim Bardakçı'dan (kendi kalesine) geldi.

Altay bu sonuçla puanını 34'e yükseltip 5. sıraya tırmanırken, ise 18 puanla 16. sırada kaldı.

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 18:35
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