Ümraniye nihayet - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Ümraniye nihayet

nihayet

Ümraniye nihayet

Keçiören’i ağırlayan ekibi, Bentley ve ’nin golleriyle kazanıp 4 maç sonra galip geldi.

'nin galibiyet hasreti sona erdi. 'nü ağırlayan ekibi, rakibini 2-0 yendi. Ümraniye, 45'te Akabueze'nin golüyle öne geçti. 62'de Erdi'nin kırmızı kart görmesiyle Keçiörengücü 10 kişi kalırken, bu fırsatı kullanan ev sahibi takım, 81. dakikada ile zaferi perçinledi. Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybedip, 1'inde berabere kalan Ümraniyespor, 3 puan özlemini bitirdi. Keçiörengücü ise oynadığı son 6 karşılaşmada 4. mağlubiyetini aldı.

  1. 23.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ümraniye nihayet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN