Ümraniye nihayet

Ümraniye'nin galibiyet hasreti sona erdi. Keçiörengücü'nü ağırlayan İstanbul ekibi, rakibini 2-0 yendi. Ümraniye, 45'te Akabueze'nin golüyle öne geçti. 62'de Erdi'nin kırmızı kart görmesiyle Keçiörengücü 10 kişi kalırken, bu fırsatı kullanan ev sahibi takım, 81. dakikada Nouri ile zaferi perçinledi. Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybedip, 1'inde berabere kalan Ümraniyespor, 3 puan özlemini bitirdi. Keçiörengücü ise oynadığı son 6 karşılaşmada 4. mağlubiyetini aldı.