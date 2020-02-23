Ümraniye nihayet
Keçiören’i ağırlayan İstanbul ekibi, Bentley ve Nouri’nin golleriyle kazanıp 4 maç sonra galip geldi.
Ümraniye'nin galibiyet hasreti sona erdi. Keçiörengücü'nü ağırlayan İstanbul ekibi, rakibini 2-0 yendi. Ümraniye, 45'te Akabueze'nin golüyle öne geçti. 62'de Erdi'nin kırmızı kart görmesiyle Keçiörengücü 10 kişi kalırken, bu fırsatı kullanan ev sahibi takım, 81. dakikada Nouri ile zaferi perçinledi. Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybedip, 1'inde berabere kalan Ümraniyespor, 3 puan özlemini bitirdi. Keçiörengücü ise oynadığı son 6 karşılaşmada 4. mağlubiyetini aldı.
- 23.2.2020
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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