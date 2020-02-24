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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Giresunspor, Akhisar maçıyla yara sarmak istiyor

Giresunspor, Akhisar maçıyla yara sarmak istiyor

1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Akhisarspor deplasmanında 3 puanın planlarını kuruyor. Çıkışa geçmek isteyen yeşil-beyazlı takımda açıklamalarda bulunan , "İnancımızı ve isteğimizi ortaya koyarsak kazanacağımızı düşünüyoruz. Ahisarspor'u yenerek ligde yeniden çıkışa geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

1. Lig'in 24'üncü haftasında 26 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak Giresunspor'un teknik direktörü , rakiplerini yenerek yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını söyledi.

Kutlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün sahalarında, seyircileri önünde ağırladıkları Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a 3-0 mağlup olduklarını anımsattı.

Hiç beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirten Kutlu, şöyle devam etti:

"Mağlubiyetten öte ortaya koymuş olduğumuz oyun da çok kötüydü gerçekten. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren oyuncularımızın büyük bir özveriyle yapmış oldukları bir çıkış vardı. Ama bu maçta hem oyun motivasyonu hem oyun içerisinde ortaya konan futbol hem de sonuç açısından çok kötü bir günümüzdeydik."

Kutlu, yakaladıkları çıkışın ardından Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşmasındaki gibi düşüşler yaşanabileceğini ifade ederek, bu maçı unutarak Akhisarspor ile oynayacakları 90 dakikaya odaklandıklarını aktardı. Balıkesir temsilcisi önünde alınan mağlubiyeti, Akhisarspor'u yenerek telafi etmek istediklerini kaydeden Kutlu, "İnancımızı ve isteğimizi ortaya koyarsak kazanacağımızı düşünüyoruz. Ahisarspor'u yenerek ligde yeniden çıkışa geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

  1. 24.02.2020
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