Giresunspor, Akhisar maçıyla yara sarmak istiyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Akhisarspor deplasmanında 3 puanın planlarını kuruyor. Çıkışa geçmek isteyen yeşil-beyazlı takımda açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Kutlu, "İnancımızı ve isteğimizi ortaya koyarsak kazanacağımızı düşünüyoruz. Ahisarspor'u yenerek ligde yeniden çıkışa geçeceğiz" ifadelerini kullandı.
TFF 1. Lig'in 24'üncü haftasında 26 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, rakiplerini yenerek yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını söyledi.
Kutlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün sahalarında, seyircileri önünde ağırladıkları Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a 3-0 mağlup olduklarını anımsattı.
Hiç beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirten Kutlu, şöyle devam etti:
"Mağlubiyetten öte ortaya koymuş olduğumuz oyun da çok kötüydü gerçekten. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren oyuncularımızın büyük bir özveriyle yapmış oldukları bir çıkış vardı. Ama bu maçta hem oyun motivasyonu hem oyun içerisinde ortaya konan futbol hem de sonuç açısından çok kötü bir günümüzdeydik."
Kutlu, yakaladıkları çıkışın ardından Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşmasındaki gibi düşüşler yaşanabileceğini ifade ederek, bu maçı unutarak Akhisarspor ile oynayacakları 90 dakikaya odaklandıklarını aktardı. Balıkesir temsilcisi önünde alınan mağlubiyeti, Akhisarspor'u yenerek telafi etmek istediklerini kaydeden Kutlu, "İnancımızı ve isteğimizi ortaya koyarsak kazanacağımızı düşünüyoruz. Ahisarspor'u yenerek ligde yeniden çıkışa geçeceğiz." ifadelerini kullandı.
- 24.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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