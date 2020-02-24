Bursaspor'un sağ kanadı devre dışı!
TFF. 1. Lig takımlarından Bursaspor'da sağ kanatta oynayan oyuncular Burak Kapacak'ın sakat, Tayfur Bingöl ve Özer Hurmacı'nın da cezalı olması nedeniyle Üzülmez'in elini zorlaştırıyor.
Yeşil-beyazlılarda Burak Kapacak'ın sakat, Tayfur Bingöl ve Özer Hurmacı'nın da cezalı olması, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'i sağ kanat konusunda sıkıntıya soktu.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında perşembe günü evinde Altay'ı konuk edecek olan Bursaspor'da eksikler yine dikkat çekiyor. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, özellikle sağ kanattaki eksikliklere bir çare arıyor. Devre arası transfer döneminde kadroya katılan ve sağ bek olarak görev yapan Tayfur Bingöl sarı kart cezalısı olduğu için Altay karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden sağ kanat oyuncusu Burak Kapacak da zorlu müsabakada takımını yalnız bırakacak. Öte yandan sağ kanatta da forma giyebilen Özer Hurmacı da, kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle Altay'a karşı forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor. İbrahim Üzülmez'in sağ kanat sıkıntısına nasıl bir çare bulacağı merakla bekleniyor.
- 24.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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