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24 Şubat 2020, Pazartesi
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'un sağ kanadı devre dışı!

Bursaspor'un sağ kanadı devre dışı!

. 1. Lig takımlarından 'da sağ kanatta oynayan oyuncular 'ın sakat, ve 'nın da cezalı olması nedeniyle Üzülmez'in elini zorlaştırıyor.

Yeşil-beyazlılarda 'ın sakat, ve 'nın da cezalı olması, 'i sağ kanat konusunda sıkıntıya soktu.

1. Lig'in 24. haftasında perşembe günü evinde Altay'ı konuk edecek olan 'da eksikler yine dikkat çekiyor. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, özellikle sağ kanattaki eksikliklere bir çare arıyor. Devre arası transfer döneminde kadroya katılan ve sağ bek olarak görev yapan Tayfur Bingöl sarı kart cezalısı olduğu için Altay karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden sağ kanat oyuncusu Burak Kapacak da zorlu müsabakada takımını yalnız bırakacak. Öte yandan sağ kanatta da forma giyebilen Özer Hurmacı da, kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle Altay'a karşı forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor. İbrahim Üzülmez'in sağ kanat sıkıntısına nasıl bir çare bulacağı merakla bekleniyor.

  1. 24.02.2020
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