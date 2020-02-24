Altay moral buldu

TFF 1. Lig'de 23. haftada konuk ettiği kümede kalma mücadelesi veren Adanaspor'u 3-1 mağlup ederek 5. sıraya yükselen Altay'da kara bulutlar dağıldı.

Önceki hafta Keçiörengücü deplasmanında alınan 2-0'lık yenilginin ardından sportif direktörlüğe Özden Töraydın'ın yerine Murat Uluç'u teknik direktörlüğe ise Ali Tandoğan'ın yerine Yalçın Koşukavak'ı getiren siyah-beyazlılar, yaşanan değişimin ardından hem futboluyla hem de elde ettiği skorla taraftarlarından tam not aldı. İzmir temsilcisi üst üste 3. galibiyetini aldığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk yarıdaki Altınordu derbisiyle birlikte toplamda 4. kez zafer elde etti.

Taraftarların maç öncesinde çiçek verip, 90 dakika sonunda üçlü çektirdiği Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, "Çok mutluyum. Her antrenör ilk maçını kazanmak ister. Benim özel durumum var, bu camianın çocuğuyum. İyi başlamak benim için önemliydi. Oyuncularıma üst düzey istekleri, coşkuları ve karakterlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. "İşimiz daha bitmedi" diyen deneyimli teknik adam şöyle konuştu: "Üst üste birbirinden zorlu maçlar oynayacağız. Hep beraber bu işi halletmek için mücadele edeceğiz. Büyük Altay'a o yakışır." Altay'da cezalı duruma düşen Erhan, Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

KRALIN HAT-TRİCK İLE DÖNÜŞÜ

Altay'ın Portekizli usta golcüsü Marco Paixao, dün Adanaspor karşısında hat-trick yaparak gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 29 gol atarak rekor kıran 35 yaşındaki tecrübeli santrfor, bu sezonki toplam gol sayısını 12'ye çıkardı. Geçen sezon İstanluspor deplasmanında hat-trick yapan Paixao bu sezon ilk kez bir maçta rakip filelere 3 gol bıraktı.