Abdullahi Shehu: Hedefimiz Süper Lig - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Abdullahi Shehu: Hedefimiz Süper Lig

:

Abdullahi Shehu: Hedefimiz Süper Lig

'un başarılı orta saha oyuncusu , hafta içi oynanacak Altay maçıyla ilgili konuştu. Shehu, ". O konu zamanı geldiğinde görüşülecektir. Kulüp de ben de farkındayız" şeklinde konuştu.

, hafta içi oynanacak Altay maçıyla ilgili, "Kendi evimizde, hedeflerimiz için kazanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Perşembe günü kolay olmayacak" diye konuştu.

'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Abdullahi Shehu, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sözlerine Büyükşehir Belediye Erzurumspor mağlubiyetini yorumlayarak başlayan tecrübeli futbolcu, "Savaştığımız bir maç oldu. Ama futbolda böyle sonuçlar olabiliyor. Tabii ki mutlu değiliz, iyi sonuçlar almaya çalışacağız. Yoğun maç fikstürünün farkındayız. Perşembe günü de kolay maç olmayacak. Ardından pazar günü başka bir maç var. Ama bu, mesleğimizin parçası ve her zaman hazır olmalıyız" dedi.

"HAKEMLERDEN ÇOK KENDİMİZİ SUÇLAMAMIZ LAZIM"

Takımda sık sık eksik oyuncuların bulunmasıyla ilgili sorulan soruyu da cevaplayan 26 yaşındaki oyuncu, "Eksik olduğumuz zaman mutlu olmuyoruz, fakat bu da işin bir parçası. Buna dikkat edebiliriz. Hocamız da bununla ilgili gerekli uyarıları yapıyor. Bununla ilgili çok ciddi bir toplantımız oldu. Kimse bu durumdan memnun değil. Bazı sarı kartlar oyunun kuralları dahilinde. Ama bazıları hakemle diyaloğa girmekten dolayı gördüğümüz kartlar. Hakemlerden çok kendimizi suçlamamız lazım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bursaspor'un eski hocası 'a karşı oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Shehu, "Kolay olmayacak. Ona karşı oynayacak olmaktan dolayı mutluyuz, bu iyi bir şey. Kendi evimizde hedeflerimiz için kazanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Ona da en iyisini diliyoruz" dedi. Sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasıyla ilgili olarak ise Shehu, "Kontratımla ilgili konuşmak için doğru zaman değil. . O konu zamanı geldiğinde görüşülecektir. Kulüp de ben de farkındayız" şeklinde konuştu.

  1. 24.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Abdullahi Shehu: Hedefimiz Süper Lig haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN