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16 Şubat 2020, Pazar
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Bayram Toysal istifasını sundu

Bayram Toysal istifasını sundu

alınan mağlubiyet sonrası yönetim kuruluna istifa dilekçesini sundu.

Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal alınan mağlubiyet sonrası yönetim kuruluna istifa dilekçesini sundu. Yönetimin hafta içinde karar vermesi bekleniyor. Bordo-beyazlıların başına 8. haftada geçen Toysal, ligde 15 maça çıktı. 8 galibiyet, 3 yenilgi, 4 beraberlik aldı. ligin ikinci yarısına çok kötü başlamış ve yaptığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 9 puan kaybetmişti.
  1. 16.2.2020
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