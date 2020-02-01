Umut Sözen Adana’da - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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Umut Sözen Adana’da

, Sakaryaspor'la yollarını ayıran 'le anlaşma sağladı. 30 yaşındaki orta saha, kendisini sezon sonuna kadar turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

, Sakaryaspor'la yollarını ayıran 'le anlaşma sağladı. 30 yaşındaki orta saha, kendisini sezon sonuna kadar turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İki sezondur 'da oynayan Umut, 32 maçta 1 gol ve 5 asistlik ortaya koydu.
  1. 1.2.2020
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