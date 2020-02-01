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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Yarenler’e kule golcü

Yarenler’e kule golcü

, Ljubljana’nın 24 yaşındaki 1.96’lık forveti ’le sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

İkinci yarı için sil baştan bir kadro kuran 'un, son gün hamlesi hücum hattına oldu. Kırmızı- beyazlılar, NK forması giyen Sloven golcü 'le sezon sonuna kadar anlaştı. Kariyerine ülkesinin Celje takımında başlayan 24 yaşındaki santrfor, Dravinja Kostroj, Ptuj, Roltek Dob, Hrvatini, Kidricevo ve Olimpija Ljubljana takımlarında forma giydi. Bu sezon 10 maçta skora katkı sağlayamayan 1.96'lık dev golcü, kariyerinde 132 karşılaşmaya çıkarken; rakip fileleri 44 kez sarsmayı başardı.
  1. 1.2.2020
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