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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Menemen durmadı

Menemen durmadı

'i hedefleyen Menemenspor, transferin son gününde 'nın 21 yaşındaki kanat oyuncusu ve Laçi'da forma giyen 22 yaşındaki Arnavut stoper 'yi kadrosuna kattı.

'i hedefleyen Menemenspor, transferin son gününde 'nın 21 yaşındaki kanat oyuncusu ve Laçi'da forma giyen 22 yaşındaki Arnavut stoper 'yi kadrosuna kattı.
  1. 1.2.2020
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