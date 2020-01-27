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27 Ocak 2020, Pazartesi
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fırsat tepti

Adana Demir fırsat tepti

2-0 geçtiği maçta ’a puan kaptırdı, zirve yarışında yara aldı.

Düşme potasındaki 'u ağırlayan Demirspor, galibiyeti son dakikalarda kaçırdı: 2-2. Tayyib Talha ve Aosman ile 2-0 öne geçen Adana temsilcisi, Delarge ve Burak'ın gollerine engel olamayınca 1 puanla yetindi ve zirve mücadelesinde ağır bir yara aldı. Boluspor ise bu 1 puanla gelecek haftalar öncesi moral kazandı.
  1. 27.1.2020
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