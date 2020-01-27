Ateş hattında gol sesi çıkmadı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Ateş hattında gol sesi çıkmadı

Ateş hattında gol sesi çıkmadı

Ateş hattında gol sesi çıkmadı

Kümeye tutunma savaşı veren ile golsüz berabere kaldı.

İkinci yarıya deplasmanda Keçiörengücü galibiyetiyle başlayan , kendisi gibi kümede kalma savaşı veren 'u ağırladı. Devre arasında tüm yabancılarını kaybeden, sezon başında 9 puan silme cezası alan Es-Es, stadındaki tadilat nedeniyle maçı Afyon Zafer Stadyumu'nda oynadı. Maçta gol sesi çıkmadı: 0-0
  1. 27.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ateş hattında gol sesi çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN