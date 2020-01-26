Ne Osmanlı ne Keçiören
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor, evinde ağırladığı Keçiörengücü'yle 0-0 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor, evinde ağırladığı Keçiörengücü'yle 0-0 berabere kaldı. İki tarafın da fırsatları değerlendiremediği mücadelenin 77'nci dakikasında Osmanlı'lı Halil İbrahim ikinci sarıdan kırmızı gördü. Golsüz biten maçın ardından Keçiören 29, Osmanlı 17 puana yükseldi.
- 26.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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