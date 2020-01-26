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26 Ocak 2020, Pazar
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Ne Osmanlı ne Keçiören

Ne Osmanlı ne Keçiören

1. 'in 19. haftasında , evinde ağırladığı Keçiörengücü'yle 0-0 berabere kaldı.

1. 'in 19. haftasında , evinde ağırladığı Keçiörengücü'yle 0-0 berabere kaldı. İki tarafın da fırsatları değerlendiremediği mücadelenin 77'nci dakikasında Osmanlı'lı Halil İbrahim ikinci sarıdan kırmızı gördü. Golsüz biten maçın ardından Keçiören 29, Osmanlı 17 puana yükseldi.

  1. 26.1.2020
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