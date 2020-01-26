Giresun'dan çıkış yok

Bu sezon taraftarı önünde rakiplerine şans tanımayan Giresun, Ümraniye'yi 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, taraftarı önündeki yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı. 22. dakikada Muhammet ortaladı. Ceza sahası içinde kafayı vuran Ahmet İlhan, ağları havalandırdı: 1-0. 54'te Del Valle'nin pasına hareketlenen Ahmet İlhan, düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 71. dakikada Bahadır, Ümraniyespor'un tek golünü attı: 2-1.