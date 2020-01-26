Giresun'dan çıkış yok - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Giresun'dan çıkış yok

'dan çıkış yok

Giresun'dan çıkış yok

ekibi, Ümraniyespor’a şans tanımadı. ’ın golleriyle rakibini deviren Çotanaklar, evindeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Bu sezon taraftarı önünde rakiplerine şans tanımayan , Ümraniye'yi 2-1 mağlup etti. ekibi, taraftarı önündeki yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı. 22. dakikada Muhammet ortaladı. Ceza sahası içinde kafayı vuran , ağları havalandırdı: 1-0. 54'te Del Valle'nin pasına hareketlenen Ahmet İlhan, düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 71. dakikada Bahadır, Ümraniyespor'un tek golünü attı: 2-1.

  1. 26.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Giresun'dan çıkış yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN