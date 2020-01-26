Altay tekte geçti
Siyah-beyazlılar, İstanbulspor’u Yılmaz Özeren’in golüyle yendi.
Altay, Bornova'da ağırladığı İstanbul-spor'u 1-0 yenerek yoluna devam etti. Bir zamanlar karşı karşıya futbol oynayan Ali Tandoğan'ın Altay'ı ile Fatih Tekke'nin ekibi İstanbulspor'un 90 dakikakalık mücadelesinden tek gol çıkarken gülen taraf İzmir temsilcisi oldu. Yılmaz Özeren'in golüyle 27 puana yükselen Altay, gelecek hafta Balıkesir deplasmanına çıkacak. 20 puanda kalan İstanbulspor ise Ümraniye'yi ağırlayacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de maçı protokol tribününden takip etti.
- 26.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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