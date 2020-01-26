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26 Ocak 2020, Pazar
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tekte geçti

Altay tekte geçti

Siyah-beyazlılar, ’u ’in golüyle yendi.

, Bornova'da ağırladığı İstanbul-spor'u 1-0 yenerek yoluna devam etti. Bir zamanlar karşı karşıya futbol oynayan Ali Tandoğan'ın Altay'ı ile 'nin ekibi 'un 90 dakikakalık mücadelesinden tek gol çıkarken gülen taraf temsilcisi oldu. 'in golüyle 27 puana yükselen Altay, gelecek hafta deplasmanına çıkacak. 20 puanda kalan İstanbulspor ise Ümraniye'yi ağırlayacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de maçı protokol tribününden takip etti.

  1. 26.1.2020
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