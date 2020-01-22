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22 Ocak 2020, Çarşamba
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'a yakın!

Adis Jahovic Antalyaspor'a yakın!

ekiplerinden 'un, 'dan ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Süper Lig’de 11 maçtır kazanamayan ve topladığı 14 puanla 16. sırada yer alan Antalyaspor’da hareketliliği yaşanmaya devam ediyor.

Devre arasının transferde en hareketli takımlarından , daha önce kadrosunu defans oyuncuları , Fedor Kudryashov ve hücum oyuncusu ile güçlendirmişti. ekibi, 'un başarılı forveti ile de anlaşmaya vardı. Jahovic bu sezon ligde 18 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi.

Öte yandan Akdeniz ekibi Avustralya Ligi ekiplerinden Western United'da forma giyen Ersan Adem Gülüm'le de anlaştığı öğrenildi.
Kırmızı-beyazlıların Alman yıldız 'nin transferini ise yarın resmi olarak açıklaması bekleniyor. Antalyaspor'da ayrıca Diego ve ile yolların ayrıldığı ve kendilerine kulüp bulmaları istendiği bildirildi.

  1. 22.01.2020
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