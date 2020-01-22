Adis Jahovic Antalyaspor'la anlaştı! Son dakika transfer haberleri - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
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'la anlaştı

Adis Jahovic Antalyaspor'la anlaştı

Son dakika haberine göre; BtcTurk 'da forma giyen Makedon golcü , takımlarından 'la anlaşmaya vardı.

ekiplerinden , ocak ayı transfer döneminin flaş takımı olmaya devam ediyor.

Daha önce Sinan Gümüş ve Veysel Sarı'yı kadrosuna katan Akdeniz temsilcisi bu kez Süper Lig'in golcüsünü renklerine bağladı. Son dakika haberine göre kırmızı-beyazlı takım BtcTurk 'un Makedon forveti ile her konuda anlaşmaya vardı. Jahovic, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta 14 gol kaydetti.

Bilindiği gibi Antalyaspor, ara transferde dikkat çeken bir hamleye daha imza atmıştı. Akdeniz ekibi, bir dönem Galatasaray forması da giyen Alman golcü Lukas Podolski'yi de şehre getirmişti.

Antalyaspor ligde 16. sırada bulunuyor.

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  1. 22.01.2020
  2. Güncelleme: 22.01.2020 13:54
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