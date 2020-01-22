Adis Jahovic Antalyaspor'la anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ocak ayı transfer döneminin flaş takımı olmaya devam ediyor.

Daha önce Sinan Gümüş ve Veysel Sarı'yı kadrosuna katan Akdeniz temsilcisi bu kez Süper Lig'in golcüsünü renklerine bağladı. Son dakika haberine göre kırmızı-beyazlı takım BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Makedon forveti Adis Jahovic ile her konuda anlaşmaya vardı. Jahovic, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta 14 gol kaydetti.

Bilindiği gibi Antalyaspor, ara transferde dikkat çeken bir hamleye daha imza atmıştı. Akdeniz ekibi, bir dönem Galatasaray forması da giyen Alman golcü Lukas Podolski'yi de şehre getirmişti.

Antalyaspor ligde 16. sırada bulunuyor.