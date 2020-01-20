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20 Ocak 2020, Pazartesi
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gümrük’ten geçti

Bursaspor gümrük’ten geçti

, Karagümrük’ü uzatmalarda attğı golle yenip 3 puanın sahibi oldu.

evinde ağırladığı 'ü 2-1 yenerek ligin ikinci yarısına 3 puanla başladı. 9. dakikada Seleznyov ile öne geçen 'a ikinci yarıda Ndao karşılık verdi. Kubilay Kanatsızkuş, karşılaşmanın uzatma anlarında skoru belirleyen isim oldu.
  1. 20.1.2020
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