Emrullah Timsah’a

Ara transferde kadrosuna kattığı isimlerle şov yapan Bursaspor, sürpriz bir oyuncuyu daha bitirme noktasına getirdi. Yeşil-beyazlı ekibin, Adana Demirspor'dan ayrılan Emrullah Şalk'la söz kestiği öğrenildi. Prensipte anlaşma sağlanan 32 yaşındaki file bekçisinin kısa sürede imzayı atması bekleniyor. Sezonun ilk yarısında 5 karşılaşmada forma giyen Emrullah, kalesinde 9 gol gördü. Tecrübeli eldiven; Balıkesir, Eyüp, Gençlerbirliği, Manisa, Erciyes ve Konya'da da oynadı.