Emrullah Timsah’a
Transferin flaş ekibi Bursaspor, Adana Demir’den ayrılan 32 yaşındaki eldiven Emrullah Şalk’ı bitiriyor
Ara transferde kadrosuna kattığı isimlerle şov yapan Bursaspor, sürpriz bir oyuncuyu daha bitirme noktasına getirdi. Yeşil-beyazlı ekibin, Adana Demirspor'dan ayrılan Emrullah Şalk'la söz kestiği öğrenildi. Prensipte anlaşma sağlanan 32 yaşındaki file bekçisinin kısa sürede imzayı atması bekleniyor. Sezonun ilk yarısında 5 karşılaşmada forma giyen Emrullah, kalesinde 9 gol gördü. Tecrübeli eldiven; Balıkesir, Eyüp, Gençlerbirliği, Manisa, Erciyes ve Konya'da da oynadı.
- 18.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Emrullah Timsah’a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.