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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Emrullah Timsah’a

Emrullah Timsah’a

Transferin flaş ekibi , ’den ayrılan 32 yaşındaki eldiven ’ı bitiriyor

Ara transferde kadrosuna kattığı isimlerle şov yapan , sürpriz bir oyuncuyu daha bitirme noktasına getirdi. Yeşil-beyazlı ekibin, Demirspor'dan ayrılan 'la söz kestiği öğrenildi. Prensipte anlaşma sağlanan 32 yaşındaki file bekçisinin kısa sürede imzayı atması bekleniyor. Sezonun ilk yarısında 5 karşılaşmada forma giyen Emrullah, kalesinde 9 gol gördü. Tecrübeli eldiven; , Eyüp, , , Erciyes ve 'da da oynadı.

  1. 18.1.2020
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