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12 Ocak 2020, Pazar
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’da rota Eray

Altay’da rota Eray

, Akhisarspor'da gözden çıkarılan ön libero 'e talip oldu. Bonservis konusu çözülmesi halinde 26 yaşındaki futbolcu ekibinin yolunu tutacak.

, Akhisarspor'da gözden çıkarılan ön libero 'e talip oldu. Bonservis konusu çözülmesi halinde 26 yaşındaki futbolcu ekibinin yolunu tutacak. Bu sezon sadece 3 maça çıkan Eray, skor üretemedi.
  1. 12.1.2020
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