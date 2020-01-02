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02 Ocak 2020, Perşembe
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Yaman Sarıyer’de

Yaman Sarıyer’de

2. Lig Beyaz Grup ekibi Sarıyer, son olarak Amed'de oynayan 'ı kadrosuna kattı.

2. Lig Beyaz Grup ekibi Sarıyer, son olarak Amed'de oynayan 'ı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki santrfor bu sezon 13 maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Beşiktaş altyapısından çıkan Yaman; Menemen, Eyüp, Kayseri, Nazilli, Gümüşhane ve Osmanlı'da da oynad
  1. 2.1.2020
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