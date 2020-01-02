Yaman Sarıyer’de
2. Lig Beyaz Grup ekibi Sarıyer, son olarak Amed'de oynayan Furkan Yaman'ı kadrosuna kattı.
2. Lig Beyaz Grup ekibi Sarıyer, son olarak Amed'de oynayan Furkan Yaman'ı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki santrfor bu sezon 13 maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Beşiktaş altyapısından çıkan Yaman; Menemen, Eyüp, Kayseri, Nazilli, Gümüşhane ve Osmanlı'da da oynad
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
Yaman Sarıyer’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.