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24 Aralık 2019, Salı
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’dan Akyüz’e kanca

Erzurum’dan Akyüz’e kanca

Erzurumspor transferde kolları sıvadı. Mavi- beyazlılar, Denizlispor'dan Mehmet Akyüz'ü gündemine aldı.

33 yaşındaki tecrübeli forvetle önümüzdeki günlerde görüşme yapılacağı ifade edildi. 'da oynamaya sıcak bakan Mehmet, bu sezon 10 maçta forma giyerken; 2 gol, 2 asistle oynadı.
  1. 24.12.2019
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