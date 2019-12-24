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24 Aralık 2019, Salı
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Ne ne

Ne Giresun ne Ordu

1. Lig’de alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Altınordu Anıl’la öne geçtiği ’da, Raul Rusescu’ya engel olamadı.

TFF 1. Lig'de Giresunspor konuk ettiği Altınordu'yla 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede ekibi, 61'de Ahmet'in hatasını affetmeyen Anıl'la ağları havalandırıp öne geçti: 0-1. Yeşil-beyazlılar, beraberlik golü için çok fazla beklemedi. 66'da Rusescu, eşitliği getiren isim oldu: 1-1. Kalan sürede sonuç değişmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. evindeki 4 maçlık galibiyet serisini kaybetti. Deplasmanda yine kazanamayan Altınordu ise yenilmezlik serisini 3 maça yükseltti.
  1. 24.12.2019
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