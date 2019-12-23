Akhisarspor'dan beraberlik serisi
TFF 1. Lig'de 7 maçtır mağlup olmayan Akhisarspor, bu periyotta 5 beraberlik alıp zirve hedefini ıskaladı. Ligde 28 Ekim'deki Osmanlıspor deplasmanından sonra hiç yenilmeyen Akhisar, bu periyotta yalnız Altay ve İstanbulspor'u evinde yenebildi.
Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ümraniyespor, Balıkesirspor ve son olarak Boluspor'la berabere kalan Akigo, bileğinin bükülmediği haftalarda 10 puan kaybetti. Ligde 27 puanla üçüncü sırada bulunan yeşil-siyahlılar, devrenin son haftası öncesi lider Hatayspor'un 9, ikinci sıraya yerleşen Menemenspor'un 1 puan gerisinde yer alıyor. Akigo, son hafta Keçiörengücü deplasmanına çıkarak devre arasına girecek.
- 24.12.2019
-
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
-
Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
-
Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
Akhisarspor'dan beraberlik serisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.