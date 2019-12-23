Akhisarspor'dan beraberlik serisi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Akhisarspor'dan beraberlik serisi

'dan beraberlik serisi

Akhisarspor'dan beraberlik serisi

1. Lig'de 7 maçtır mağlup olmayan , bu periyotta 5 beraberlik alıp zirve hedefini ıskaladı. 28 Ekim'deki deplasmanından sonra hiç yenilmeyen Akhisar, bu periyotta yalnız Altay ve İstanbulspor'u evinde yenebildi.

, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ümraniyespor, ve son olarak 'la berabere kalan Akigo, bileğinin bükülmediği haftalarda 10 puan kaybetti. 27 puanla üçüncü sırada bulunan yeşil-siyahlılar, devrenin son haftası öncesi lider Hatayspor'un 9, ikinci sıraya yerleşen Menemenspor'un 1 puan gerisinde yer alıyor. Akigo, son hafta Keçiörengücü deplasmanına çıkarak devre arasına girecek.

  1. 24.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor'dan beraberlik serisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN