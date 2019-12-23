Düelloda iki yaralı
TFF 1. Lig'de kıran kırana bir maç daha geride kaldı. Osmanlı, İstanbul'u konuk etti. 10. dakikada Onur Ergin'in savunma arkasına gönderdiği harika pasta Ali Dere filelere yolladı: 0-1.
TFF 1. Lig'de kıran kırana bir maç daha geride kaldı. Osmanlı, İstanbul'u konuk etti. 10. dakikada Onur Ergin'in savunma arkasına gönderdiği harika pasta Ali Dere filelere yolladı: 0-1. 77'de Todorovic sol kanattan yaptığı sert orta falso alarak kaleye girdi: 1-1. İkinci yarıda Osmanlı sayısız fırsatı harcadı. Maçın bitiş düdüğüyle iki takım oyuncuları da kendini yere bıraktı.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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