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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Düelloda iki yaralı

Düelloda iki yaralı

1. 'de kıran kırana bir maç daha geride kaldı. , 'u konuk etti. 10. dakikada 'in savunma arkasına gönderdiği harika pasta filelere yolladı: 0-1.

1. 'de kıran kırana bir maç daha geride kaldı. , 'u konuk etti. 10. dakikada 'in savunma arkasına gönderdiği harika pasta filelere yolladı: 0-1. 77'de Todorovic sol kanattan yaptığı sert orta falso alarak kaleye girdi: 1-1. İkinci yarıda Osmanlı sayısız fırsatı harcadı. Maçın bitiş düdüğüyle iki takım oyuncuları da kendini yere bıraktı.

  1. 23.12.2019
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