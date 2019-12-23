Erzurum’da Altay güldü
Ali Tandoğan'ı göreve getirdikten sonra Osmanlı ile 1-1 berabere kalıp, Adana Demir'i 1-0 yenen Altay, Erzurum'da 3 altın puan daha kazandı.
Ali Tandoğan'ı göreve getirdikten sonra Osmanlı ile 1-1 berabere kalıp, Adana Demir'i 1-0 yenen Altay, Erzurum'da 3 altın puan daha kazandı. Siyah-beyazlılar, henüz 4. dakikada Leandrinho'nun fırsatçılığıyla 1-0 öne geçti. 11'de Obertan'ın ortasına Pote kafayı vurdu: 1-1. 21'de Leandrinho'nun arkaya seken şutunu Paixao tamamladı: 1-2. 54'de ceza sahasına giren Paixao düzgün vurdu: 1-3. Erzurum'da Pote 90'da çift sarıdan atıldı.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Erzurum’da Altay güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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