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23 Aralık 2019, Pazartesi
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’da Altay güldü

Erzurum’da Altay güldü

'ı göreve getirdikten sonra Osmanlı ile 1-1 berabere kalıp, 'i 1-0 yenen Altay, 'da 3 altın puan daha kazandı.

'ı göreve getirdikten sonra Osmanlı ile 1-1 berabere kalıp, 'i 1-0 yenen Altay, 'da 3 altın puan daha kazandı. Siyah-beyazlılar, henüz 4. dakikada Leandrinho'nun fırsatçılığıyla 1-0 öne geçti. 11'de Obertan'ın ortasına Pote kafayı vurdu: 1-1. 21'de Leandrinho'nun arkaya seken şutunu Paixao tamamladı: 1-2. 54'de ceza sahasına giren Paixao düzgün vurdu: 1-3. Erzurum'da Pote 90'da çift sarıdan atıldı.

  1. 23.12.2019
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