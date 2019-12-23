Erzurum’da Altay güldü

Ali Tandoğan'ı göreve getirdikten sonra Osmanlı ile 1-1 berabere kalıp, Adana Demir'i 1-0 yenen Altay, Erzurum'da 3 altın puan daha kazandı. Siyah-beyazlılar, henüz 4. dakikada Leandrinho'nun fırsatçılığıyla 1-0 öne geçti. 11'de Obertan'ın ortasına Pote kafayı vurdu: 1-1. 21'de Leandrinho'nun arkaya seken şutunu Paixao tamamladı: 1-2. 54'de ceza sahasına giren Paixao düzgün vurdu: 1-3. Erzurum'da Pote 90'da çift sarıdan atıldı.